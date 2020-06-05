Журналісти телеканалу CNN провели розслідування і дійшли висновку, що перед президентськими виборами у США відновилася діяльність російських інтернет-тролів. Однак тепер вони діють не лише з офісу в Санкт-Петербурзі, як раніше, а через Гану та Нігерію.

Мета діяльності російських ботів

У розслідуванні мовиться про організацію "Усунення бар'єрів для звільнення Африки". Ця організація була лише прикриттям для функціонування кібергруп впливу з території Гани. Про це мовиться на сайті Інституту глобальних загроз і вивчення демократій IGTDS.

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Кібергрупи своєю чергою займалися висвітлення радикальних подій у США, просуваючи ідеї посилення афроамериканського руху та нетерпимості до білого населення.

На думку експертів, метою російської кампанії з дезінформації було провокування заворушень і штучне розділення американського суспільства. Вражає, але один з фейкових акаунтів навіть удавав з себе кузину Джорджа Флойда.

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25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.

Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.

За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.

Ключовий меседж більшості повідомлень – поліцейське насильство щодо темношкірого населення. Водночас приклади цього у США у більшості випадків поєднуються з фактами порушення прав людини поліцією в африканських країнах. Очевидно, що такий підхід покликаний вказати на нібито масовість порушень прав темношкірого населення саме у США.

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