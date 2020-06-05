Протести у США підтримує контрольована Москвою група впливу з Африки, – CNN
Журналісти телеканалу CNN провели розслідування і дійшли висновку, що перед президентськими виборами у США відновилася діяльність російських інтернет-тролів. Однак тепер вони діють не лише з офісу в Санкт-Петербурзі, як раніше, а через Гану та Нігерію.
Мета діяльності російських ботів
У розслідуванні мовиться про організацію "Усунення бар'єрів для звільнення Африки". Ця організація була лише прикриттям для функціонування кібергруп впливу з території Гани. Про це мовиться на сайті Інституту глобальних загроз і вивчення демократій IGTDS.
Актуально Джордж Флойд помер: хто це, чому виникли протести і чому про нього говорять зірки
Кібергрупи своєю чергою займалися висвітлення радикальних подій у США, просуваючи ідеї посилення афроамериканського руху та нетерпимості до білого населення.
На думку експертів, метою російської кампанії з дезінформації було провокування заворушень і штучне розділення американського суспільства. Вражає, але один з фейкових акаунтів навіть удавав з себе кузину Джорджа Флойда.
Що відомо про смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.
- За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.
Ключовий меседж більшості повідомлень – поліцейське насильство щодо темношкірого населення. Водночас приклади цього у США у більшості випадків поєднуються з фактами порушення прав людини поліцією в африканських країнах. Очевидно, що такий підхід покликаний вказати на нібито масовість порушень прав темношкірого населення саме у США.
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Головні тези, які поширюють російські боти
- Порушення прав темношкірих та їх дискримінації у медичних закладах.
- Хто гнобив темношкіре населення, мають виплатити репатріацію. Це сприяє радикалізації протестів і вандалізму.
- Удар по присутності США в Африці.