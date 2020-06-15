Опять убийство афроамериканца в США: что на самом деле случилось?
Только напряжение в США начало спадать, как вспыхнуло снова. В пятницу полицейский в Атланте при задержании застрелил афроамериканца.
Протести у США: чому знову стало гаряче?
Підозрюю, що зараз знову почнуться різні спекуляції і фейки, тому далі по порядку – що сталось і як все було.
Зверніть увагу! Поліція у США знову вбила афроамериканця: люди вийшли на протести – відео 18+
Чоловіка звати Рейшард Брукс, йому було 27. В п'ятницю ввечері Брукс заснув у своїй машині на під'їзді до кафе, тож інші клієнти викликали копів. За інформацією поліції, на місці вони провели Бруксу алкотест, який підтвердив наявність алкоголю в крові. При затриманні він чинив опір і почав утікати, вихопивши і направивши на копа електрошокер. В цей момент поліцейський вистрілив і вбив Брукса.
В час протестів Black Lives Matter – які вже другий тиждень відбувались мирно та без сутичок – білий коп при затриманні вбиває темношкірого чоловіка. Якщо ви розумієте природу демонстрацій у США, то думаю не варто пояснювати, що це тільки піддало жару у вогонь. В суботу розлючені демонстранти в Атланті знову вийшли на вулиці – вони перекрили трасу, а ввечері розбили і підпалили кафе, на парковці якого трапилося вбивство.
Поліцейське свавілля по-американськи
Наразі двох копів, які брали участь в затриманні Брукса, відсторонили від роботи. Адвокат сім'ї загиблого наполягає, що вони не мали використовувати вогнепальної зброї проти електрошокера – на його думку, це ще раз демонструє, що поліцейські практики мають бути змінені.
Начальниця поліції Атланти на фоні всього цього подала у відставку. До речі, це вже не перший скандал з її підопічними протягом останніх двох тижнів – перед цим в Атланті відсторонили ще шістьох копів, які застосували надмірну силу під час затримання двох студентів.
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Поки що ситуація така – подивимось, чи далі буде ескалація за межами Атланти.