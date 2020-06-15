Щойно напруга в США почала спадати, тут спалахнуло знову. В п'ятницю поліцейський в Атланті при затриманні застрелив афроамериканця.

Протести у США: чому знову стало гаряче?

Підозрюю, що зараз знову почнуться різні спекуляції і фейки, тому далі по порядку – що сталось і як все було.

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Чоловіка звати Рейшард Брукс, йому було 27. В п'ятницю ввечері Брукс заснув у своїй машині на під'їзді до кафе, тож інші клієнти викликали копів. За інформацією поліції, на місці вони провели Бруксу алкотест, який підтвердив наявність алкоголю в крові. При затриманні він чинив опір і почав утікати, вихопивши і направивши на копа електрошокер. В цей момент поліцейський вистрілив і вбив Брукса.