США поддержат Тунис
Блинкен напомнил Саиду о "прочном партнерстве" между двумя странами. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон будет следить за развитием событий в Тунисе.
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Госсекретарь пообещал, что Штаты поддержат тунисский народ в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.
Заметим, 26 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены событиями в Тунисе. Пресс-секретарь призвала к спокойствию в стране.
Мы общаемся на высоком уровне с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации. Призываем успокоиться и поддержать усилия Туниса для продвижения, согласно демократическим принципам,
– сказала Псаки.
Что происходит в стране
- Люди начали выходить на протесты с требованием отставки правительства. Жители Туниса обвинили чиновников в критической ситуации с коронавирусом – количество больных и смертей растет, а экономика только ухудшается.
- Между демонстрантами и силовиками возникли столкновения. Люди бросали снарядами в полицейских, на что те в ответ пустили слезоточивый газ.
- Из-за протестов президент решил отправить в отставку премьер-министра. Кроме того, он "заморозил" работу парламента, пока в стране не восстановится порядок.
- Саид ввел комендантский час до 27 августа. Так, с 19:00 до 06:00 людям нельзя выходить на улицы, за исключением неотложных нужд.
- Представители оппозиции назвали такие действия президента "переворотом".