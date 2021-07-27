США поддержат Тунис

Блинкен напомнил Саиду о "прочном партнерстве" между двумя странами. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон будет следить за развитием событий в Тунисе.

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Госсекретарь пообещал, что Штаты поддержат тунисский народ в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Заметим, 26 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены событиями в Тунисе. Пресс-секретарь призвала к спокойствию в стране.

Мы общаемся на высоком уровне с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации. Призываем успокоиться и поддержать усилия Туниса для продвижения, согласно демократическим принципам,

– сказала Псаки.

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