США підтримають Туніс

Блінкен нагадав Саїду про "міцне партнерство" між двома країнами. Водночас він наголосив, що Вашингтон стежитиме за розвитком подій у Тунісі.

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Держсекретар пообіцяв, що Штати підтримають туніський народ в умовах економічної кризи і пандемії коронавірусу.

Зауважимо, 26 липня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США стурбовані подіями в Тунісі. Прессекретарка закликала до спокою в країні.

Ми спілкуємося на високому рівні з туніськими лідерами, щоб дізнатись більше про ситуацію. Закликаємо заспокоїтись і підтримати зусилля Тунісу для просування, згідно з демократичними принципами,

– сказала Псакі.

Що відбувається в країні