В ночь на 10 августа режим Лукашенко жестко подавил протесты, которые возникли из-за фальсификации выборов президента. Сейчас люди готовятся ко второй волне протестов.

Режиму Лукашенко временно удалось заблокировать информацию о том, что происходило в Беларуси ночью на 10 августа. Мир и большинство жителей этой страны увидели полную картину событий лишь на следующий день. О ситуации в соседней стране для сайта 24 канала рассказывает белорусский политический эксперт и активист Вячеслав Сивчик.

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Информацию блокируют

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Как и прогнозировалось, Александра Лукашенко объявили победителем, ему "нарисовали" аж 80% поддержки избирателей. С этим не согласны представители оппозиции и большое количество населения Беларуси. Люди в отчаянии вышли на улицу с протестом, где встретили жесткий и циничный ответ диктаторского режима.

Белорусский народ не знал, что происходит этой ночью (с 9 на 10 августа – 24) на улицах Минска и других городов. Из-за того, что власть заблокировала социальные сети и интернет-ресурсы, информация до людей доходит частично,

– сообщил Вячеслав Сивчик.

Но в современном мире невозможно полностью перекрыть доступ к информации, и весь мир увидел кровавую зачистку протестов.

Вячеслав Сивчик / Фото из Facebook Руслана Кошовенко

По официальным данным в Беларуси, в первый день после выборов, было задержано более трех тысяч активистов в 33 городах. Многие получили серьезные ранения.

Но эти цифры существенно занижены, убежден Вячеслав Сивчик: "Из своего опыта могу сказать, что задержанных и тех, кто пострадал от действий спецназовцев, значительно больше". По его мнению, авторитарная власть всегда пытается уменьшить масштабы протестов.

Что происходило 10 августа?

Люди снова вышли на улицы городов с протестом. Стычки с ОМОНом продолжаются второй день. Также к протесту присоединяются коллективы на предприятиях.

"В Жлобин стягивают ОМОН, поскольку там работники БМЗ (Белорусский металлургический завод – 24) объявили о забастовке", – подтвердил Сивчик.

Также он сообщил, что днем улицы Минска и других городов усиленно патрулируются стражами порядка.

Выискивают людей, которые имеют повреждения и тут же их арестовывают,

– информирует Вячеслав Сивчик.

Так милиция идентифицирует тех, кто участвовал в ночных стычках.

Второй день противостояния

Вторая волна протестов должна быть более организованной. Люди готовились к силовому противостоянию.

Протестующие учли свою ошибку. Вчера они не были готовы к силовым акциям. Активисты не рассчитывали, что против них бросят спецназовцев,

– подчеркивает Сивчик.

А вот Лукашенко как раз хорошо подготовился к этим событиям. Минск был окружен еще утром.

"Режиму удается пока подавлять протесты, а что будет дальше, спрогнозировать трудно. Главное чтобы белорусы не осталась один на один с режимом Лукашенко. Мир должен знать, что происходит в нашей стране", – подчеркнул Вячеслав Сивчик.

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