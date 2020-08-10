У ніч на 10 серпня режим Лукашенка жорстко придушив протести, які виникли через фальсифікацію виборів президента. Зараз люди готуються до другої хвилі протестів.

Режиму Лукашенка тимчасово вдалося заблокувати інформацію про те, що відбувалось в Білорусі вночі на 10 серпня. Світ й більшість мешканців цієї країни побачили повну картину подій лише наступного дня. Про ситуацію у сусідній країні для сайту 24 каналу розповідає білоруський політичний експерт та активіст В’ячеслав Сівчик.

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Інформацію блокують

9 серпня в Білорусі відбулись вибори президента. Як і прогнозувалось, Олександра Лукашенка оголосили переможцем, йому "намалювали" аж 80% підтримки виборців. З цим не згодні представники опозиції й велика кількість населення Білорусі. Люди у відчаї вийшли на вулицю із протестом, де зустріли жорстку й цинічну відповідь диктаторського режиму.

Білоруський народ не знав, що відбувається цієї ночі (з 9 на 10 серпня – 24) на вулицях Мінську й інших міст. Через те, що влада заблокувала соціальні мережі й інтернет-ресурси, інформація до людей доходить частково,

– повідомив В’ячеслав Сівчик.

Але у сучасному світі неможливо повністю перекрити доступ до інформації й увесь світ побачив криваву зачистку протестів.

В’ячеслав Сівчик / Фото з Facebook Руслана Кошовенка

За офіційними даними в Білорусі, у перший день після виборів, було затримано більше трьох тисяч активістів у 33 містах. Багато людей отримали серйозні поранненя.

Але ці цифри суттєво занижені, переконаний В’ячеслав Сівчик: "Із свого досвіду можу сказати, що затриманих й тих, хто постраждав від дій спецпризначенців, значно більше". На його думу, авторитарна влада завжди намагається зменшити масштаби протестів.

Що відбувалось 10 серпня?

Люди знову вийшли на вулиці міст із протестом. Сутички з ОМОНом тривають другий день. Також до протесту приєднуються колективи на підприємствах.

"У Жлобин стягують ОМОН, оскільки там працівники БМЗ (Білоруський металургійний завод – 24) оголосили про страйк", – підтвердив Сівчик.

Також він повідомив, що вдень на вулиці Мінська й інших міст посилено патрулюються правоохоронцями.

Вишукують людей, які мають пошкодження й одразу їх заарештовують,

– інформує В’ячеслав Сівчик.

Так міліція ідентифікує тих, хто брав участь у нічних сутичках.

Другий день протистояння

Друга хвиля протестів має бути більш організованою. Люди готувалися до силового протистояння.

Протестуючі врахували свою помилку. Вчора вони не були готові до силових акцій. Активісти не розраховували, що проти них кинуть спецпрезначенців,

– наголошує Сівчик.

А от Лукашенко якраз добре підготувався до цих подій. Мінськ був оточений ще зранку.

"Режиму вдається поки придушувати протести, а що буде далі, спрогнозувати важко. Головне аби білоруси не залишилась сам на сам із режимом Лукашенка. Світ має знати, що відбувається в нашій країні", – підкреслив В’ячеслав Сівчик.

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