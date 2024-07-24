За более чем 10 лет оккупации ставленники Кремля в Донецке так и не смогли обеспечить базовые человеческие потребности. Все это время во временно оккупированном городе были проблемы с водоснабжением.

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В Донецке люди вышли на улицы

В сети распространили видео, на которых люди заблокировали движение транспорта. Они требуют, чтобы местные власти решили вопрос с нехваткой воды.

Что происходит в Донецке: смотрите видео

Эта ситуация показывает, что Россия несет смерть, руины и деградацию уровня жизни на ВОТ. Только Украина способна спасти своих граждан, ставших заложниками в оккупации,

– говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Люди в Донецке перекрыли дороги: смотрите видео

Почему в Донецке нет воды

21 июля Центр национального сопротивления сообщил, что жители Донецка имеют перебои с поставками воды, ведь водопровод Северский Донец – Донбасс не функционирует из-за боевых действий. Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили, и вода в Донецке подается по графикам.

Теперь же, из-за отключения света в России насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод остановился полностью. На ремонт необходимы месяцы, и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась.