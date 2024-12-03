Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус заметил 24 Каналу, что как и в Сирии, так и в Грузии свою роль может сыграть Турция. У нее особые отношения с Россией и собственные интересы.

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Каково влияние Турции

"Турция сейчас не на стороне России, потому что также не хочет существенного роста влияния Кремля. Так же она не хотела большого влияния России в Черном море", – подчеркнул Иван Ус.

Именно поэтому Турция очень любит подчеркивать, что Украина расчищает Черное море от российских военных кораблей, потому что тогда становится первой силой на море. Так и в Грузии – стране, которая также является черноморской, – никто не хочет укрепления позиций России.

Так что, не стоит исключать, что не такая большая, как в Сирии, но все равно определенная поддержка Турции может быть. Потому что это также отвлечение внимания России, которая вынуждена распылять внимание на Украину, Сирию, а теперь еще и на Грузию,

– отметил Иван Ус.

Обратите внимание! В Сирии началось наступление на позиции диктатора Башара Асада, которого поддерживает Россия. Поддержку режима объясняли желанием Путина заблокировать поставки газа из соседних стран в Европу, в частности через Турцию. Там экспорт газа до сих пор затруднен, что выгодно главе Кремля.

Учитывая все, можно предположить, что события в Грузии будут развиваться не по белорусскому сценарию, который не привел к смене власти, а по украинскому. Следствием стало то, что Украина окончательно отказалась от российского влияния.

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