Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив 24 Каналу, що як і в Сирії, так і в Грузії свою роль може зіграти Туреччина. У неї особливі стосунки з Росією та власні інтереси.

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Який вплив Туреччини

"Туреччина зараз не на боці Росії, тому що також не хоче суттєвого зростання впливу Кремля. Так само вона не хотіла великого впливу Росії у Чорному морі", – підкреслив Іван Ус.

Саме тому Туреччина дуже любить підкреслювати, що Україна розчищає Чорне море від російських військових кораблів, бо тоді стає першою силою на морі. Так і в Грузії – країні, яка також є чорноморською, – ніхто не хоче зміцнення позицій Росії.

Отже, не варто відкидати, що не така велика, як у Сирії, але все одно певна підтримка Туреччини може бути. Тому що це також відвертання уваги Росії, яка змушена розпорошувати увагу на Україну, Сирію, а тепер ще й на Грузію,

– наголосив Іван Ус.

Зверніть увагу! У Сирії почався наступ на позиції диктатора Башара Асада, якого підтримує Росія. Підтримку режиму пояснювали бажанням Путіна заблокувати постачання газу з сусідніх країн до Європи, зокрема через Туреччину. Там експорт газу досі ускладнений, що вигідно очільнику Кремля.

З огляду на все, можна припустити, що події у Грузії розвиватимуться не за білоруським сценарієм, який не призвів до зміни влади, а за українським. Наслідком стало те, що Україна остаточно відмовилася від російського впливу.

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