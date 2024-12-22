Она настаивает на необходимости назначения новых парламентских выборов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Зурабишвили требует назначить новую дату выборов до 29 декабря

Зурабишвили дала неделю новоизбранной правящей партии "Грузинская мечта" назначить новую дату голосования – она должна быть согласована до 29 декабря. Именно в этот день истекает срок президентских полномочий еще действующей руководительницы Грузии. Тогда же запланирована инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря избрала коллегия из 300 избирателей, а не народ.

Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером (23 декабря – 24 Канал) запишу полную речь из президентского дворца,

– сказала она в мегафон, потому что ее выступление сопровождалось техническими проблемами с микрофоном.

Речь Зурабишвили сопровождалась техническими проблемами: смотрите видео

Напомним, что грузины и нынешний президент страны считают итоги выборов сфальсифицированными. Протесты там начались еще в конце ноября.

Перед речью Зурабишвили 22 декабря несколько раз звучали гимны Грузии и Евросоюза, а тысячи людей скандировали "Саломи!". Между тем на площади Свободы снова появились спецназовцы, спецтехника и водометы.

В Грузии продолжаются протесты: смотрите видео