Она настаивает на необходимости назначения новых парламентских выборов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".
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Зурабишвили требует назначить новую дату выборов до 29 декабря
Зурабишвили дала неделю новоизбранной правящей партии "Грузинская мечта" назначить новую дату голосования – она должна быть согласована до 29 декабря. Именно в этот день истекает срок президентских полномочий еще действующей руководительницы Грузии. Тогда же запланирована инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, которого 14 декабря избрала коллегия из 300 избирателей, а не народ.
Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером (23 декабря – 24 Канал) запишу полную речь из президентского дворца,
– сказала она в мегафон, потому что ее выступление сопровождалось техническими проблемами с микрофоном.
Речь Зурабишвили сопровождалась техническими проблемами: смотрите видео
Напомним, что грузины и нынешний президент страны считают итоги выборов сфальсифицированными. Протесты там начались еще в конце ноября.
Перед речью Зурабишвили 22 декабря несколько раз звучали гимны Грузии и Евросоюза, а тысячи людей скандировали "Саломи!". Между тем на площади Свободы снова появились спецназовцы, спецтехника и водометы.
В Грузии продолжаются протесты: смотрите видео