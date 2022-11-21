Санду заявила, что в Молдове действуют преступные группировки, желающие дестабилизировать ситуацию.

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Часть гибридной войны

По словам президентки, такие нападения являются частью гибридной войны. Эти группы платят таким же людям за участие в антиправительственных демонстрациях. Санда подчеркнула, что все напрямую финансируется из России.

Эти враждебные действия – месть за вклад Молдовы в эту войну, месть за то, что мы солидарны с ЕС и Украиной,

– сказала Санду.

Молдова вместе с Украиной будет выбирать свободу

Президент добавила, что Молдова защищается от нападений. Она признала, что последствия войны будут ощущаться еще многие десятилетия, но Молдова вместе с Украиной будет выбирать демократию, мир, свободу.

Поддержка Киева из Кишинева тоже будет продолжаться. Она будет только крепнуть.

Протесты в Молдове: что известно

Осенью возникли довольно масштабные протесты перед президентским дворцом в Кишиневе . Их организовала пророссийская партия "Шор", требующая отставки правительства Майи Санду, досрочных выборов и соглашения с Россией о понижении цены на газ.

МВД Молдавии обвиняет в антиправительственных протестах российские спецслужбы.

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