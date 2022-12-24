Утром люди возводили баррикады в центре города и жгли мусорные баки. Улицы были затянуты дымом. Впоследствии правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.
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Протесты переросли в стычки с полицией
Из-за митингов курдов пострадали более 10 полицейских. Детали об их состоянии пока не раскрывают.
Сотни митингующих вышли на улицы, чтобы призвать к справедливости после стрельбы в курдском квартале столицы, в результате которой погибли три человека.
Разъяренные протестующие бросали камни и снаряды в полицию, которая применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Кроме того, люди опрокидывали и поджигали автомобили, разбивали витрины магазинов и разжигали огонь посреди улиц.
Начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что во время протеста произошел внезапный насильственный поворот, в результате которого ранили около 30 человек. Он сказал, что ответственность за насилие несут несколько десятков протестующих, 11 человек уже арестованы.
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Что этому предшествовало
- В пятницу, 23 декабря, в столице Франции неизвестный 69-летний мужчина посреди улицы произвел несколько выстрелов. В результате инцидента погибли три человека.
- Впоследствии стало известно, что в прошлом году стрелку обвинили в нападении на мигрантов и в начале декабря выпустили под залог. Следователи рассматривали возможный расистский мотив стрельбы.
- Глава МВД Франции Жеральд Дарманин сообщил, что мишенью злоумышленника были иностранцы. Впрочем, у полиции нет доказательств того, что мужчина хотел навредить именно курдам.
- Члены курдского общества делятся, что полиция недавно предупреждала их об угрозе нападения на них. Теперь они требуют справедливости после стрельбы. В то же время, они убеждены, что за убийством трех курдов стоит Турция. Также митингующие связали трагедию в пятницу с убийством трех курдских активистов в январе 2013 года.