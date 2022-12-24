Утром люди возводили баррикады в центре города и жгли мусорные баки. Улицы были затянуты дымом. Впоследствии правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.

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Протесты переросли в стычки с полицией

Из-за митингов курдов пострадали более 10 полицейских. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Сотни митингующих вышли на улицы, чтобы призвать к справедливости после стрельбы в курдском квартале столицы, в результате которой погибли три человека.

Разъяренные протестующие бросали камни и снаряды в полицию, которая применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Кроме того, люди опрокидывали и поджигали автомобили, разбивали витрины магазинов и разжигали огонь посреди улиц.

Обратите внимание! Курды – народ, обитающий в области Курдистан. Самая большая этническая группа, не имеющая собственного государства. Миллионы курдов живут на территории Турции, Ирана, Ирака, Сирии и Армении.

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил, что во время протеста произошел внезапный насильственный поворот, в результате которого ранили около 30 человек. Он сказал, что ответственность за насилие несут несколько десятков протестующих, 11 человек уже арестованы.

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