Вранці люди зводили барикади у центрі міста й палили сміттєві баки. Вулиці було затягнуло димом. Згодом правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ.
До теми Стрілянина у Парижі: кількість загиблих зросла
Протести переросли у сутички з поліцією
Через мітинги курдів постраждали понад 10 поліцейських. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.
Сотні мітингувальників вийшли на вулиці, аби закликати до справедливості після стрілянини в курдському кварталі столиці, в результаті якої загинули три людини.
Розлючені протестувальники кидали каміння та снаряди в поліцію, яка застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Крім того, люди перекидали та підпалювали автомобілі, розбивали вітрини магазинів та розпалювали вогонь посеред вулиць.
Начальник паризької поліції Лоран Нуньєс заявив, що під час протесту стався раптовий насильницький поворот, внаслідок якого поранили близько 30 людей. Він сказав, що відповідальність за насильство несуть кілька десятків протестувальників, 11 осіб вже заарештували.
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Що цьому передувало
- У п'ятницю, 23 грудня, у столиці Франції невідомий 69-річний чоловік посеред вулиці здійснив кілька пострілів. Внаслідок інциденту загинули троє людей.
- Згодом стало відомо, що минулого року стрілка звинуватили в нападі на мігрантів і на початку грудня випустили під заставу. Слідчі розглядали можливий расистський мотив стрілянини.
- Очільник МВС Франції Жеральд Дарманін повідомив, що мішенню зловмисника були іноземці. Утім наразі поліція не має доказів того, що чоловік хотів нашкодити саме курдам.
- Члени курдської громади діляться, що поліція нещодавно попереджала їх про загрозу нападу на них. Тепер вони вимагають справедливості після стрілянини. Водночас вони переконані, що за вбивством трьох курдів стоїть Туреччина. Також мітингувальники пов'язали трагедію в п'ятницю з убивством трьох курдських активістів у січні 2013 року.