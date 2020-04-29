Протесты предпринимателей под Кабмином: произошли столкновения с полицией

Более 100 предпринимателей вышли на акцию протеста под зданием Кабинета Министров Украины. Они требуют смягчения карантинных ограничений, в частности, разрешить работать малому и среднему бизнесу.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала, которая находится на месте событий.

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Известно, что протестующие перекрыли транспортом улицу Грушевского. Полицейские требовали от людей покинуть проезжую часть, что и привело к столкновениям между правоохранителями и митингующими.

Столкновения под Кабмином: видео "Страна.ua"

Журналистка сообщила, что пообщалась с одним из участников акции протеста, владельцем маленьких точек кафе, который отметил: из-за карантина пока все остановилось.

Он видит несправедливость, ведь крупные сети продают кофе на вынос, зато маленьким точкам запретили это делать.

Она рассказала, что предприниматели просят уменьшить по крайней мере какие-то ограничения, чтобы малый и средний бизнес могли работать. Все они готовы соблюдать меры безопасности, в частности, использовать перчатки, маски и дезинфицировать помещения.

Также она сообщила, что акцию протеста усиленно патрулируют правоохранители. А участники отметили, что будут стоять пока Кабмин не примет какие-то решения.

Протесты предпринимателей под Кабинетом Министров / Фото 24 канал (Елизавета Герасимюк)

Кроме этого, предприниматели сообщили, что не получили никаких послаблений в налогах на время карантина. И объяснили, что они только понесли убытки из-за установленных ограничений.

Напомним, что 29 апреля состоится заседание Кабинета Министров Украины. Одним из важных вопросов будет рассмотрение ослабления определенных карантинных ограничений. В частности, речь идет и о возможном открытии рынков.



Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала