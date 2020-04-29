Протести підприємців під Кабміном: відбулися сутички з поліцією

Понад 100 підприємців вийшли на акцію протесту під будівлею Кабінету Міністрів України. Вони вимагають пом'якшення карантинних обмежень, зокрема, дозволити працювати малому та середньому бізнесу.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу, яка перебуває на місці подій.

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Наразі відомо, що протестувальники перекрили транспортом вулицю Грушевського. Поліцейські вимагали від людей покинути проїжджу частину, що й призвело до сутичок між правоохоронцями та мітингарями.

Журналістка повідомила, що поспілкувалась один з учасників акції протесту, власником маленьких точок кав’ярень, який зазначив: через карантинні обмеження наразі все зупинилося.

Чоловік вбачає несправедливість, адже великі мережі продають каву на виніс, натомість маленьким точкам заборонили це робити.

Вона розповіла, що підприємці просять зменшити принаймні якісь обмеження, щоб малий і середній бізнес могли працювати. Всі вони готові дотримуватися заходів безпеки, зокрема, використовувати рукавички, маски та дезінфікувати приміщення.

Також вона повідомила, що акцію протесту посилено патрулюють правоохоронці. А учасники наголосили, що стоятимуть поки Кабмін не ухвалить якісь рішення.

Протести підприємців під Кабінетом Міністрів / Фото 24 канал

Крім цього, підприємці повідомили, що не отримали ніяких послаблень у податках на час карантину. І пояснили, що вони тільки зазнали збитків через встановлені обмеження.

Нагадаємо, що 29 квітня відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Одним з важливих питань буде розгляд послаблення певних карантинних обмежень. Зокрема, йдеться і про можливе відкриття ринків.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу