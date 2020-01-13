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      Протесты в Иране: Тегеран уверяет, что полиция не стреляла по митингующим

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      Протесты в Иране / Getty Images

      Полиция Тегерана опровергла информацию о стрельбе по демонстрантам во время разгона митингов в столице страны. Таким образом, Иран отреагировал на сообщения в социальных сетях и заявление президента США Дональда Трампа.

      Об этом сообщает Aljazeera со ссылкой на заявление правоохранительных органов Ирана.

      Актуально: Протесты в Тегеране: силовики обстреляли демонстрантов, есть погибшие и раненые – видео

      Глава тегеранской полиции Хосейн Рахим заявил, что во время акций протеста, столичная полиция не сделала ни одного выстрела. По его словам, правоохранителям приказали сохранять спокойствие.

      Отметим, что президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые вспыхнули после того, как Исламская республика признала, что ее военные сбили самолет авиакомпании МАУ возле Тегерана.

      Трамп обратился к руководителям Ирана с призывом прекратить убийства иранцев, протестующих против нынешней власти.

      Он также призвал предоставить иранцам возможность пользоваться интернетом, а журналистам свободно освещать события в стране.

      Что известно о протестах в Иране:

      • Они вспыхнули вечером 11 января на фоне появления информации о сбитии самолета МАУ военными ракетами Ирана.
      • На протест вышли тысячи иранцев, они выразили свое несогласие с действиями власти и тем, что она отрицала и длительное время скрывала информацию о катастрофе.
      • Люди требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи, судебного преследования виновных военных и должностных лиц, выступали против Корпуса стражей исламской революции.
      • За несколько часов мирный протест перерос в столкновения. Против митингующих полиция использовала слезоточивый газ, дубинки, водометы и свето-шумовые гранаты.
      • 12 января протесты возобновились в Иране. Люди вновь вышли на улицы Тегерана и всех крупнейших городов страны.
      • Среди протестующих были родственники и друзья погибших. Они приносили с собой фото жертв катастрофы самолета МАУ, свечи и цветы.
      • Вечером 12 января силовики пытались разогнать демонстрантов и начали их обстреливать. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.


      Кто погиб в результате авиакатастрофы МАУ в Иране / Инфографика 24 канал

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Протесты в Тегеране Конфликт между США и Ираном
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