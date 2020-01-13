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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Протести в Ірані: Тегеран запевняє, що поліція не стріляла по мітингувальниках

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      Протести в Ірані / Getty Images

      Поліція Тегерана спростувала інформацію про стрілянину по демонстрантах під час розгону мітингів у столиці країни. Таким чином, Іран відреагував на повідомлення у соціальних мережах і заяву президента США Дональда Трампа.

      Про це повідомляє Aljazeera з посиланням на заяву правоохоронних органів Ірану.

      Актуально: Протести у Тегерані: силовики обстріляли демонстрантів, є загиблі і поранені – відео

      Глава тегеранської поліції Хосейн Рахім заявив, що під час акцій протесту, столична поліція не зробила жодного пострілу. За його словами, правоохоронцям наказали зберігти спокій.

      Відзначимо, що президент США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які спалахнули після того, як Ісламська республіка визнала, що її військові збили літак авіакомпанії МАУ біля Тегерана.

      Трамп звернувся до керівників Ірану із закликом припинити вбивства іранців, які протестують проти нинішньої влади.
      Він також закликав надати іранцям можливість користуватися інтернетом, а журналістам вільно висвітлювати події у країні.

      Що відомо про протести в Ірані:

      • Вони спалахнули надвечір 11 січня на тлі появи інформації про збиття літака МАУ військовими ракетами Ірану.
      • На протест вийшли тисячі іранців, вони висловили свою незгоду з діями влади та тим, що вона заперечувала і тривалий час приховувала інформацію про катастрофу.
      • Люди вимагали відставки верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, судового переслідування винних військових та посадових осіб, виступали проти Корпусу вартових ісламської революції.
      • За кілька годин мирний протест переріс у сутички. Проти мітингувальників поліція використала сльозогінний газ, кийки, водомети та світло-шумові гранати.
      • 12 січня протести поновилися в Ірані. Люди знову вийшли на вулиці Тегерану та усіх найбільших міст країни.
      • Серед протестувальників були родичі та друзі загиблих. Вони приносили з собою фото жертв катастрофи літака МАУ, свічки та квіти.
      • Ввечері 12 січня силовики намагались розігнати демонстрантів та почали їх обстрілювати. За попередніми даними, одна особа загинула, ще кілька отримали поранення.


      Хто загинув внаслідок авіакатастрофи МАУ в Ірані / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Іран Новини політики Конфлікт між США та Іраном Авіакатастрофа МАУ в Ірані Протести в Тегерані
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