15:50
22 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Протесты в Казахстане: полиция жестоко задержала более 70 человек

      115 Читати новину українською
      Полиция жестоко задержала более 70 человек
      Полиция жестоко задержала более 70 человек / glavcom.ua

      Сразу в двух крупнейших городах Казахстана – Алматы и Нур-Султане – прошли антиправительственные митинги. 21 сентября полиция задержала более 70 человек.

      Известно, что митинги также прошли в маленьких городах, в частности в Шымкенте, пишет "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

      Читайте также: На Львовщине полиция жестко разогнала активистов, которые блокировали российский уголь: видео

      Силовики в Нур-Султане задержали девушку, которая просто шла в магазин. Теперь всем задержанным грозят штрафы, или другие виды наказания. Напомним, что митингующих обвиняют в организации несанкционированных митингов.


      Всем задержанным грозят штрафы, или другие виды наказания

      Добавим, что люди протестовали против китайских инвестиций и длительного воздействия на государство бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

      Смотрите видео: полиция задерживает протестующих

      Протесты были организованы движением "Демократический выбор Казахстана", запрещенном в стране. Лидер движения Мухтар Аблязов живет в изгнании, во Франции. Его разыскивают три государства – Казахстан, РФ и Украина. В нашей стране его подозревают в хищении почти 5 миллиардов долларов.

      Смотрите видео: полиция задерживает случайных прохожих

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 22 сентября: будет по-осеннему тепло и солнечно
      сегодня
      1109
      Теги: Новости Казахстана Китай Полиция Протесты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сегодня , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 854
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сегодня , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 3309
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      21 сентября , 22:00 З папірцем замість території та укріплень: невивчені уроки Судетів
      Блог Медіа 1520
      Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      21 сентября , 19:00 Можна було годинник звіряти, – військовий розповів як ворог дотримується перемир'я
      Повернись живим 1118
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук