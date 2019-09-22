Протесты в Казахстане: полиция жестоко задержала более 70 человек

Сразу в двух крупнейших городах Казахстана – Алматы и Нур-Султане – прошли антиправительственные митинги. 21 сентября полиция задержала более 70 человек.

Известно, что митинги также прошли в маленьких городах, в частности в Шымкенте, пишет "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

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Силовики в Нур-Султане задержали девушку, которая просто шла в магазин. Теперь всем задержанным грозят штрафы, или другие виды наказания. Напомним, что митингующих обвиняют в организации несанкционированных митингов.



Всем задержанным грозят штрафы, или другие виды наказания

Добавим, что люди протестовали против китайских инвестиций и длительного воздействия на государство бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Смотрите видео: полиция задерживает протестующих

Протесты были организованы движением "Демократический выбор Казахстана", запрещенном в стране. Лидер движения Мухтар Аблязов живет в изгнании, во Франции. Его разыскивают три государства – Казахстан, РФ и Украина. В нашей стране его подозревают в хищении почти 5 миллиардов долларов.

Смотрите видео: полиция задерживает случайных прохожих