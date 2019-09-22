Протести у Казахстані: поліція жорстоко затримала понад 70 людей

Одразу у двох найбільших містах Казахстану – Алмати та Нур-Султані – пройшли антиурядові мітинги. 21 вересня поліція затримала понад 70 людей.

Відомо, що мітинги також пройшли у маленьких містах, зокрема й у Шимкенті, пише "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

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Силовики у Нур-Султані затримали дівчину, яка просто йшла у магазин. Тепер всім затриманим загрожують штрафи, або ж інші види покарання. Нагадаємо, що мітингувальників звинувачують в організації несанкціонованих мітингів.



Усім затриманим загрожують штрафи, або ж інші види покарання

Додамо, що люди протестували проти китайських інвестицій та тривалого впливу на державу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Дивіться відео: поліція затримує протестувальників

Протести були організовані рухом "Демократичний вибір Казахстану", що заборонений у країні. Лідер руху Мухтар Аблязов живе у вигнанні, у Франції. Його розшукують три держави – Казахстан, РФ та Україна. В нашій країні його підозрюють у розкраданні майже 5 мільярдів доларів.

Дивіться відео: поліція затримує випадкових перехожих