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      Протесты в ОПУ: родственники героев Небесной Сотни выдвинули требования президенту

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      "Не допустить закрытия дел Майдана" – с таким лозунгом родственники и знакомые погибших в Революции Достоинства вышли на акцию протеста под Офис Президента. Люди выступают против того, чтобы с 20 ноября дела переходили к ГБР и НАБУ и выдвинули требования Президенту Украины.

      Участники акции отмечают, что процедура перехода дел из Управления спецрасследований ГПУ в ГБР может затянуть рассмотрение дел и вообще уничтожить результаты расследования, которые уже достигли. Об этом рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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      Тем более, как говорят активисты, в ГБР не создано специального органа, который будет этим заниматься. Поэтому родственники погибших героев Небесной Сотни пришли к ОП, чтобы встретиться с представителем президента и передать ему требования участников акции.

      Один из пунктов требований – это встреча с генеральным прокурором и руководителем ГБР. Также – формирование фонда, который будет обеспечивать адвокатов и доезд пострадавших на суды. И наконец довести уже расследование дел до логического завершения,
      – сказал сын героя Небесной Сотни Василия Аксенина Юрий.

      Требования от родственников и знакомых героев Небесной Сотни:

      1. Создать в структуре ГБР управление по расследованию дел Майдана, для чего соответственно увеличить количество работников ГБР.
      2. Обеспечить независимое и объективное расследование дел Майдана в ГБР путем назначения на должность руководителя новосозданного подразделения Сергея Горбатюка.
      3. Обеспечить до 20 ноября 2019 года перевод следователей и прокуроров, которые входили в соответствующие группы следователей и прокуроров в производствах по делам Майдана в новосозданное подразделение по делам Майдана в ГБР.
      4. Гарантировать отсутствие давления и вмешательства в расследование дел Майдана со стороны Андрея Портнова и других лиц.
      5. Обеспечить работу следователей и прокуроров, которые не прошли аттестацию до завершения передачи дел и формирование новых групп прокуроров в пределах сроков для увольнения, предусмотренных законодательством.
      6. Обеспечить быстрое и полноценное формирование Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах следователями и прокурорами, которые уже были задействованы в расследовании и процессуальном руководстве, но без участия лиц, которые препятствовали расследованию в прошлом.
      7. Внести изменения в закон о ГБР, которые обеспечат перевод и назначение в орган без конкурса следователей и прокуроров, которые входили в группы следователей и прокуроров по уголовным производствам, которые передаются по подследственности в ГБР путем принятия во второй редакции законопроекта №2116 с вышеуказанной правкой, или принять указанную норму отдельным законопроектом.

      На акцию прибыл и экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. По его мнению, этот переход дел Майдана может привести к предвзятому расследованию.

      Сергій Горбатюк на акції протесту під ОПУ
      Сергей Горбатюк на акции протеста под ОПУ / Фото журналиста 24 канала Алексея Печия

      "Умышленно используется ситуация перехода полномочий следственной прокуратуры в ГБР для того, чтобы, рассказывая о реформе изменениях и т.д., разрушить расследование преступлений во время акций протеста", – заявил он.

      Впоследствии представитель президента вышел к участникам акции. Они передали ему свои требования, вместе с тем он заверил, что эти обращения будут зарегистрированы и переданы Владимиру Зеленскому.

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский ГПУ Небесная Сотня Протесты Государственное бюро расследований Расследования Евромайдан
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