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      Протести під ОПУ: родичі героїв Небесної Сотні висунули вимоги президенту

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      "Не допустити закриття справ Майдану" – з таким гаслом родичі та знайомі загиблих в Революції Гідності вийшли на акцію протесту під Офіс Президента. Люди виступають проти того, щоб з 20 листопада справи переходили до ДБР і НАБУ та висунули вимоги Президенту України.

      Учасники акції наголошують, що процедура переходу справ із Управління спецрозслідувань ГПУ до ДБР може затягнути розгляд справ та взагалі знищити результати розслідування, які вже досягнули. Про це розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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      Тим більше, як говорять активісти, у ДБР досі не створено спеціального органу, який буде цим займатися. Тому родичі загиблих героїв Небесної Сотні прийшли до ОП, аби зустрітися з представником президента і передати йому вимоги учасників акції.

      Один із пунктів вимог – це зустріч з генеральним прокурором та керівником ДБР. Також – формування фонду, який буде забезпечувати адвокатів та доїзд потерпілих на суди. Та нарешті довести вже розслідування справ до якого логічного завершення,
      – сказав син героя Небесної Сотні Василя Аксенина Юрій.

      Вимоги від родичів та знайомих героїв Небесної Сотні:

      1. Створити в структурі ДБР управління для розслідування справ Майдану, для чого відповідно збільшити кількість працівників ДБР.
      2. Забезпечити незалежне і об’єктивне розслідування справ Майдану в ДБР шляхом призначення на посаду керівника новоствореного підрозділу Сергія Горбатюка.
      3. Забезпечити до 20 листопада 2019 року переведення слідчих і прокурорів, які входили до відповідних груп слідчих і прокурорів у провадженнях у справах Майдану до новоствореного підрозділу у справах Майдану в ДБР. 
      4. Гарантувати відсутність тиску і втручання у розслідування справ Майдану з боку Андрія Портнова і інших осіб.
      5. Забезпечити роботу слідчих і прокурорів, які не пройшли атестацію до завершення передачі справ і формування нових груп прокурорів в межах строків для звільнення, передбачених законодавством.
      6. Забезпечити швидке та повноцінне формування Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках слідчими і прокурорами, які вже були задіяні в розслідуванні і процесуальному керівництві, але без участі осіб, які перешкоджали розслідуванням у минулому. 
      7. Внести зміни в закон про ДБР, які забезпечать переведення та призначення в орган без конкурсу слідчих і прокурорів, які входили до груп слідчих і прокурорів у кримінальних провадженнях, які передаються за підслідністю в ДБР шляхом прийняття в другій редакції законопроєкту №2116 із вищезазначеною правкою, або прийняти зазначену норму окремим законопроєктом.

      На акцію прибув і ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. На його думку, цей перехід справ Майдану може призвести до упередженого розслідування.

      Сергій Горбатюк на акції протесту під ОПУ
      Сергій Горбатюк на акції протесту під ОПУ/ Фото журналіста 24 каналу Олексія Печія

      "Умисно використовується ситуація переходу повноважень слідчої прокуратури до ДБР для того, щоб, розповідаючи про реформу змін тощо, зруйнувати розслідування злочинів під час акцій протесту", – заявив він.

      Згодом представник президента вийшов до учасників акції. Вони передали йому свої вимоги, натомість він завірив, що ці звернення будуть зареєстровані та передані Володимиру Зеленському.

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України ГПУ Євромайдан Розслідування Державне бюро розслідувань Протести Володимир Зеленський Небесна Сотня
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