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      Протесты в Праге: тысячи людей требуют отставки премьер-министра Чехии

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      Жители Праги требуют отставки премьер-министра / www.idnes.cz

      В центре Праги тысячи людей вышли на демонстрацию. Они требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Его обвиняют в мошенничестве.

      Демонстрация началась в 6 часов вечера, минутой молчания почтили память жертв стрельбы в университетской больнице Остравы, пишет iDNES.

      Обратите внимание: Стрельба в больнице Чехии: есть жертвы, нападавший застрелился – фото

      После этого протестующие прошлись через центр к Вацлавской площади, требуя отставки Бабиша.

      То, что произошло и что происходит, включая реакцию Андрея Бабиша, который берет в заложники чешских граждан, настолько серьезно, что мы здесь до января. С нас достаточно! Мы хотим премьер-министра, а не лжеца,
      – заявил один из организаторов акции.

      На акцию также пришли директор Transparency International Дэвид Ондрачек и бывшая региональная директор Чешской экологической инспекции Яна Моравцова.

      чехія протести премєр-міністр
      Тисячи людей требуют отставки чешского премьер-министра / www.idnes.cz

      Что заявляет чешский премьер-министр

      Бабиш заявил, что не собирается подавать в отставку. По его словам, оппозиция регулярно ходит на демонстрации, потому что антибабиш – их единственная программа, они больше ничего не могут сделать.

      О планах протестующих

      На 17 декабря запланирована демонстрация на Вацлавской площади в Праге, а 16 декабря акции протеста пройдут в других чешских городах.

      чехія протест
      Бабиша обвиняют в мошенничестве / www.idnes.cz

      Что известно о деле Бабиша

      • Ранее чешский генпрокурор отменил решение о прекращении дела Бабиша и его эксперта по вопросам субсидий Яны Маеровой по обвинениям в мошенничестве, связанном с субсидиями ЕС.
      • Аудит Еврокомиссии выявил конфликт интересов у Бабиша в связи с его деятельностью как премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого политик был. Как сообщают чешские СМИ, из-за действий Бабиша государство должно вернуть в европейскую казну 451 миллион крон, то есть 18 миллионов евро.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Чехия Скандал с премьером Чехии
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