Протесты в Праге: тысячи людей требуют отставки премьер-министра Чехии
В центре Праги тысячи людей вышли на демонстрацию. Они требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Его обвиняют в мошенничестве.
Демонстрация началась в 6 часов вечера, минутой молчания почтили память жертв стрельбы в университетской больнице Остравы, пишет iDNES.
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После этого протестующие прошлись через центр к Вацлавской площади, требуя отставки Бабиша.
То, что произошло и что происходит, включая реакцию Андрея Бабиша, который берет в заложники чешских граждан, настолько серьезно, что мы здесь до января. С нас достаточно! Мы хотим премьер-министра, а не лжеца,
– заявил один из организаторов акции.
На акцию также пришли директор Transparency International Дэвид Ондрачек и бывшая региональная директор Чешской экологической инспекции Яна Моравцова.
Тисячи людей требуют отставки чешского премьер-министра / www.idnes.cz
Что заявляет чешский премьер-министр
Бабиш заявил, что не собирается подавать в отставку. По его словам, оппозиция регулярно ходит на демонстрации, потому что антибабиш – их единственная программа, они больше ничего не могут сделать.
О планах протестующих
На 17 декабря запланирована демонстрация на Вацлавской площади в Праге, а 16 декабря акции протеста пройдут в других чешских городах.
Бабиша обвиняют в мошенничестве / www.idnes.cz
Что известно о деле Бабиша
- Ранее чешский генпрокурор отменил решение о прекращении дела Бабиша и его эксперта по вопросам субсидий Яны Маеровой по обвинениям в мошенничестве, связанном с субсидиями ЕС.
- Аудит Еврокомиссии выявил конфликт интересов у Бабиша в связи с его деятельностью как премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого политик был. Как сообщают чешские СМИ, из-за действий Бабиша государство должно вернуть в европейскую казну 451 миллион крон, то есть 18 миллионов евро.
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