Протесты в Праге: тысячи людей требуют отставки премьер-министра Чехии

В центре Праги тысячи людей вышли на демонстрацию. Они требуют отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Его обвиняют в мошенничестве.

Демонстрация началась в 6 часов вечера, минутой молчания почтили память жертв стрельбы в университетской больнице Остравы, пишет iDNES.

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После этого протестующие прошлись через центр к Вацлавской площади, требуя отставки Бабиша.

То, что произошло и что происходит, включая реакцию Андрея Бабиша, который берет в заложники чешских граждан, настолько серьезно, что мы здесь до января. С нас достаточно! Мы хотим премьер-министра, а не лжеца,

– заявил один из организаторов акции.

На акцию также пришли директор Transparency International Дэвид Ондрачек и бывшая региональная директор Чешской экологической инспекции Яна Моравцова.



Тисячи людей требуют отставки чешского премьер-министра / www.idnes.cz

Что заявляет чешский премьер-министр

Бабиш заявил, что не собирается подавать в отставку. По его словам, оппозиция регулярно ходит на демонстрации, потому что антибабиш – их единственная программа, они больше ничего не могут сделать.

О планах протестующих

На 17 декабря запланирована демонстрация на Вацлавской площади в Праге, а 16 декабря акции протеста пройдут в других чешских городах.



Бабиша обвиняют в мошенничестве / www.idnes.cz

Что известно о деле Бабиша