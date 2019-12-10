Протести у Празі: тисячі людей вимагають відставки прем'єр-міністра Чехії
У центрі Праги тисячі людей вийшли на демонстрацію. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Його звинувачують у шахрайстві.
Демонстрація почалася о 6 годині вечора, хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв стрілянини в університетській лікарні Острави, пише iDNES.
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Після цього протестувальники пройшлися через центр до Вацлавської площі, вимагаючи відставки Бабіша.
Те, що сталося і що відбувається, включаючи реакцію Андрея Бабіша, який бере в заручники чеських громадян, настільки серйозно, що ми тут до січня. З нас досить! Ми хочемо прем'єр-міністра, а не брехуна, – заявив сказав один з організаторів акції.
На акцію також прийшли директор Transparency International Девід Ондрачек та колишня регіональна директорка Чеської екологічної інспекції Яна Моравцова.
Тисячі людей вимагають відставки чеського прем’єр-міністра / www.idnes.cz
Що заявляє чеський прем’єр-міністр
Бабіш заявив, що не збирається подавати у відставку. За його словами, опозиція регулярно ходить на демонстрації, тому що антібабіш – їхня єдина програма, вони більше нічого не можуть зробити.
Про плани протестувальників
На 17 грудня запланована демонстрація на Вацлавській площі в Празі, а 16 грудня акції протесту пройдуть в інших чеських містах.
Бабіша звинувачують у шахрайстві / www.idnes.cz
Що відомо про справу Бабіша
- Раніше чеський генпрокурор скасував рішення про припинення справи Бабіша та його експертки з питань субсидій Яни Маєрової за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з субсидіями ЄС.
- Аудит Єврокомісії виявив конфлікт інтересів у Бабіша у зв’язку з його діяльністю як прем'єр-міністра та отриманням дотацій концерном Agrofert, власником якого політик був. Як повідомляють чеські ЗМІ, через дії Бабіша держава має повернути в європейську скарбницю 451 мільйон крон, тобто 18 мільйонів євро.