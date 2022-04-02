По словам Гайдая, были случаи, когда пожилым жителям Луганской области помогали в бытовых вопросах, а те рассказывали, что их дети воюют против украинских военных на стороне так называемой "ЛНР".

Заметьте На оккупированных территориях россияне угрожают расстрелом на месте тем, кто отказывается воевать

Против Украины воюют жители квазиреспублик

Гайдай рассказал, что против украинских защитников в Луганской области не воюют срочники или молоденькие российские контрактники.

Против нас воюют "ЛНРовцы", которые за 8 лет по уши в крови. Они 8 лет убивают, занимаются мародерством. Люди с особым цинизмом относятся к украинцам в принципе. Они за 8 лет сожгли все мосты,

– отметил глава ОВА.

Он добавил, что пророссийским боевикам нечего терять, ведь они уже военные преступники. По его словам, у украинцев до недавнего времени было убеждение, что в Луганской области живут только сепаратисты.

"Когда заняли территорию орки, когда наши отошли и выстроили линию обороны и когда в Сватово, Старобельске, Белокуракино и Новопскове люди начали выходить с украинскими флагами на мирные протесты, я был до глубины души приятно удивлен", – заметил Гайдай.

По словам главы ОВА, такая реакция была потому, что он, конечно, верил в своих земляков, но в то же время трезво понимал, что существуют родственные связи, а ситуации бывают разными.

Обратите внимание: Российские военные уже показывают, что хотят завершить эту войну