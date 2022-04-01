Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что мобилизация на оккупированных частях Донбасса производится насильственными методами.
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Мужчин пугают расстрелами
Мужчин задерживают на улицах, в магазинах и силой везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте,
– пояснила Денисова.
Призывников-новобранцев без подготовки и экипировки российские оккупанты отправляли под Харьков. Никаких контрактов они не заключали и документы не подписывали. Жителей Донбасса отправляли впереди.
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