Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что мобилизация на оккупированных частях Донбасса производится насильственными методами.

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Мужчин пугают расстрелами

Мужчин задерживают на улицах, в магазинах и силой везут в военкоматы, а несогласных выполнять приказы запугивают расстрелами на месте,

– пояснила Денисова.

Призывников-новобранцев без подготовки и экипировки российские оккупанты отправляли под Харьков. Никаких контрактов они не заключали и документы не подписывали. Жителей Донбасса отправляли впереди.

Обратите внимание! Денисова отметила, что международное гуманитарное право запрещает принудительную мобилизацию. Оккупационное государство не может вынуждать лиц, оказывающихся под властью стороны конфликта, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.