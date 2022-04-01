Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що мобілізація на окупованих частинах Донбасу проводиться насильницькими методами.
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Чоловіків лякають розстрілами
Чоловіків затримують на вулицях, в магазинах та силоміць везуть до військкоматів, а незгодних виконувати накази залякують розстрілами на місці,
– пояснила Денісова.
Призовників-новобранців без підготовки та екіпірування російські окупанти відправляли під Харків. Жодних контрактів вони не укладали та документів не підписували. Жителів Донбасу відправляли попереду.
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