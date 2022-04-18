Первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев заявил, что почти 200 из них сообщили о подозрении. Их место пребывания установили, сообщает 24 канал.

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Относительно них в большинстве избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. На сегодня Нацполиция на освобожденных от оккупации территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и отдельных районов Николаевской области задействовала более 300 следственно-оперативных групп,

– говорит он.

Правоохранители собирают и фиксируют доказательства преступлений, которые совершили российские оккупанты. Следователи также обнаружили более 1000 тел погибших. Эта информация еще не окончательна.

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