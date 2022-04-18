Перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв заявив, що майже 200 з них повідомили про підозру. Їх місце перебування встановили, повідомляє 24 канал.

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Щодо них в більшості обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На сьогодні Нацполіція на звільнених від окупації територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Житомирської та окремих районів Миколаївської області задіяла понад 300 слідчо-оперативних груп,

– каже він.

Правоохоронці збирають та фіксують докази злочинів, які вчинили російські окупанти. Слідчі також виявили понад 1000 тіл загиблих. ЦЯ інформація ще не остаточна.

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