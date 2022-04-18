За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, це представники суден "Аzburg" під прапором Домініки, Smarta та "Blue Star-1" під прапором Ліберії.

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Відомо, що 42 члени екіпажів суден та дружину капітана судна Smarta взяли у заручники на території Маріупольського морського торговельного порту.

За інформацією капітана судна "Azburg" Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли "перевірку" у фільтраційному таборі в Мангуші,

– повідомила Людмила Денiсова.

Вона зазначила, що зараз ці люди перебувають у тимчасово окупованому Донецьку, де за ними постійно спостерігають озброєні російські військові.

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