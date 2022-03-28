Владимир Зеленский готов выступить перед австрийским парламентом. Сейчас для этого существует только одна преграда, масштабы которой пытается раздуть российская пропаганда.

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Фейк россиян

Против выступления Зеленского перед австрийскими депутатами выступила только одна партия. Ультранационалисты, известные сходством своими взглядами к российским нарративам, отличились и на этот раз.

Российская пропаганда заявила, что "парламент Австрии отказался слушать Зеленского". На самом же деле украинский президент выступит перед парламентариями, как только они достигнут консенсуса по этому вопросу.

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