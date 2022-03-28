Володимир Зеленський готовий виступити перед австрійським парламентом. Наразі для цього існує лише одна перепона, масштаби яко намагається роздмухати російська пропаганда.

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Фейк росіян

Проти виступу Зеленського перед австрійськими депутатами виступила лише одна партія. Ультранаціоналісти, які відомі схожістю своїми поглядами до російських наративів, відзначилися і цього разу.

Російська пропаганда заявила, що "парламент Австрії відмовився слухати Зеленського". Насправді ж український президент виступить перед парламентарями, як тільки вони досягнуть консенсусу з цього питання.

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