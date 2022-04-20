Также спасет взыскание новыми управленцами кредитов, которые многие годы банк выдавал "своим" структурам. В противоположном случае банк ждет неплатежеспособность и выведение с рынка.

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Такое мнение высказал эксперт Сергей Лямец в своей колонке. В то же время, при обоих этих сценариях собственника банка Виктора Субботина, по словам автора, ожидает уголовное дело за махинации, доведшие банк до проблемного состояния.

Многолетние финансовые злоупотребления

Как подчеркнул эксперт, проблемы "Мегабанка" возникли из-за многолетних финансовых злоупотреблений его руководства и никак не связаны с российским вторжением, как утверждает менеджмент.

Напомним, "Мегабанк" входит в число системных банков, но, по данным регулятора, он не смог пройти стресс-тестирование ни в 2018 году, ни в 2020 году, а по итогам 2021 года не прошел стресс-тест автоматически, с трудом удержав фактические показатели нормативов на пределе допустимых.

Причина этого – многолетнее кредитование "Мегабанком" приближенных структур, которые не возвращали кредиты. В итоге на сегодня потери от такой кредитной политики составляют свыше 900 миллионов гривен. Причем кредиты выдавались из средств, привлеченных от физлиц, а также коммунальных и госпредприятий.

Ныне менеджмент "Мегабанка" пытается получить рефинансирование, которое НБУ выдает сейчас банкам в связи с вторжением России. Но поскольку проблемы банка не имеют ничего общего с войной, выдача ему рефинансирования без изменения стиля управления банком обернется лишь потерей государственных денег.

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