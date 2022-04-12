Глава финансового комитета Верховной Рады отметил, что гарантированная государством сумма увеличится до 600 тысяч гривен через три месяца после отмены военного положения, что означает ее увеличение в три раза по сравнению с нынешними 200 тысячами.

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Он добавил, что указ также предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов, а также устанавливает, что "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме положений относительно суммы возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем ​​прекращения или отмены военного положения в Украине,

– заявил Гетманцев.

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