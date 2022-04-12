Голова фінансового комітету Верховної Ради зазначив, що гарантована державою сума збільшиться до 600 тисяч гривень через три місяці після скасування воєнного стану, що означає її збільшення втричі з нинішніх 200 тисяч.

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Він додав, що також указ передбачає вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів, а також встановлює, що "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування .

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні,

– заявив Гетманцев.

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