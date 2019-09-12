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      Против меня готовятся открыть дело, – Супрун заявила о преследовании

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      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / 24 канал

      Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркивает: против нее вскоре могут открыть уголовное дело. Сейчас на нее и ее бывших коллег усиленно ищут компромат.

      Об этом Супрун предупредили ее друзья в правоохранительных органах. Представители нынешней власти, по ее словам, дали правоохранителям указание: искать на экс-главу Минздрава и ее заместителей нечто такое, что позволит открыть против них производства. Об этом Супрун рассказала в интервью "Левому берегу".

      К теме: Зеленский ответил на петицию, в которой призвали не увольнять Супрун

      Сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после этого начнут дело против меня,
      – подчеркнула она.

      Супрун также рассказала, что на прошлой неделе комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации решил, что Минздрав будет единственным министерством, где проведут аудит.

      "Причем это будет аудит именно того периода, когда я была в министерстве – с 29 июля 2016 года по 29 августа 2019-го. Хотя за эти три года Счетная палата уже провела 15 аудитов, из которых три были проверками международных закупок. Для сравнения: за 2 года, которые министром была Богатырева, Минздрав проверяли только 5 раз, государственные закупки – ни разу", – заверила экс-исполняющая обязанностей министра.

      Супрун отмечает: происходящее является преследованием против нее со стороны правоохранительных органов и судебной системы.

      Интересно: Супрун покинула Минздрав: чем она теперь будет заниматься

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Верховная Рада Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
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