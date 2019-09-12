Проти мене готуються відкрити справу, – Супрун заявила про переслідування

Колишня виконувачка обов’язків міністерки охорони здоров’я Уляна Супрун наголошує: проти неї невдовзі можуть відкрити кримінальну справу. Наразі на неї та її колишніх колег посилено шукають компромат.

Про це Супрун попередили її друзі у правоохоронних органах. Представники теперішньої влади, за її словами, дали правоохоронцям вказівку: шукати на ексочільницю МОЗ і її заступників щось таке, що дозволить відкрити проти них провадження. Про це Супрун розповіла в інтерв’ю "Лівому берегу".

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Зараз вони чекають на зустріч Трампа з Зеленським, а після того почнуть справу проти мене,

– наголосила вона.

Супрун також розповіла, що минулого тижня комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації вирішив, що МОЗ буде єдиним міністерством, де проведуть аудит.

"Причому це буде аудит саме того періоду, коли я була в міністерстві – з 29 липня 2016 року по 29 серпня 2019-го. Хоча за ці три роки Рахункова палата вже провела 15 аудитів, з яких три були перевірками міжнародних закупівель. Для порівняння: за 2 роки, які міністром була Богатирьова, МОЗ перевіряли лише 5 разів, державні закупівлі – жодного разу", – запевнила ексвиконувачка обов’язків міністерки.

Супрун наголошує: те, що відбувається, є переслідуванням проти неї з боку правоохоронних органів і судової системи.

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