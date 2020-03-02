Против Нафтогаза открыли производство за завышенные цены

Антимонопольный комитет Украины сообщил о возможном злоупотреблении Нафтогазом. Предполагают, что цены, которые они устанавливали на газ с 2018 года, были завышенными.

По информации АМКУ, цены на газ для промышленных потребителей были выше тех, что складывались в условиях конкуренции. Об этом свидетельствовали результаты электронных торгов на Украинской энергетической бирже и на европейских хабах.

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В АМКУ напомнили, что на "Нафтогаз" возложены специальные обязательства по продаже газа населению. При этом компания устанавливает цены, основанные на стоимости газа для промышленности, которые она сама и предлагает.

Это может свидетельствовать об установлении НАК "Нафтогаз Украины", начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа,

– говорится в сообщении.

Что известно о ценах на газ в Украине