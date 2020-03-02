Проти Нафтогазу відкрили провадження за завищені ціни: що кажуть у компанії

Антимонопольний комітет України повідомив про можливе зловжиння Нафтогазом. Припускають, що ціни, які вони встановлювали на газ ще з 2018 року, були завищеними. У самому Нафтогазі цю справу називають "претензією на законослухняність".

За інформацією АМКУ, ціни на газ для промислових споживачів були вищими за ті, що складалися в умов конкуренції. Про це свідчили результати електронних торгів на Українській енергетичній біржі та на європейських хабах.

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В АМКУ нагадали, що на "Нафтогаз" покладено спеціальні зобов'язання з продажу газу населенню. При цьому компанія встановлює ціни, засновані на вартості газу для промисловості, які вона сама і пропонує.

Це може свідчити про встановлення НАК "Нафтогаз України", починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу,

– йдеться в повідомленні.

Що каже Нафтогаз про відкрите провадження

У компанії кажуть, що не отримували жодних офіційних повідомлень. А відкриття справи називають "претензіями на законослухняність". Обґрунтовують це у Нафтогазі тим, що ціни на газ для населення визначали безпосередньо у Кабміні і вони врегульовані законами. Тому компанія не мала права не виконувати вимог уряду, кажуть у Нафтогазі. Також нагадують, що не є монополістами і у споживачів є вибір: купувати чи ні.

Жоден покупець газу в Україні не має зобов'язання купувати паливо у Нафтогазу на цих умовах. На українському ринку газу існують сотні інших постачальників – з числа як імпортерів, так і приватних видобувників,

– пояснють свою позицію у Нафтогазі. У компанії чекають на детальнішу інформацію від регулятора щодо провадження, щоб сформувати свою юридичну позицію.

Які ціни на газ в Україні