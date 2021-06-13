Партийный список на выборах она возглавит вместе с Робертом Габеком. Голосование состоялось онлайн 12 июня 2021 года.

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Бербок поблагодарила однопартийцев за поддержку и назвала голосование "проявлением солидарности". В то же время она признала, что допустила некоторые ошибки в последние месяцы.

В своей почти 40-минутной речи после выборов кандидатом в канцлеры Бербок также обратилась к людям за пределами "зеленой" среды, сообщили в Tagesschau.

"Служить на благо всех – это наш компас". Когда говорю "мы", имея в виду не только членов своей партии, но и каждого гражданина", – сказала она.

Справка. "Зеленые" номинировали Бербок как кандидатку в канцлеры в апреле 2021 года. После этого, популярность политсилы возросла.

Поддержка партии со временем снизилась

В течение определенного времени "Зеленые" опережали консервативный блок ХДС/ХСС. Впрочем, позже поддержка партии резко упала.

Все произошло из-за того, что стало известно, что Бербок с опозданием уведомила секретариат Бундестага о поступлении в размере 25 000 евро, которые она получила от "Зеленых" в последние годы как сопредседатель политсилы.

Также вызвали критику определенные "исправления" в биографии политика. Она оправдывалась по этому поводу.

Собственно, ее коллега Роберт Габек вызвал дискуссию, поскольку выступал за предоставление Киеву "оборонительных вооружений", несмотря на то, что правительство страны неоднократно подчеркивало, что не намерено поставлять оружие Украине.

Внимание! Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре 2021 года.

Что известно о позиции Бербок