Партійний список на виборах вона очолить разом з Робертом Габеком. Голосування відбулося онлайн 12 червня 2021 року.

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Бербок подякувала однопартійцям за підтримку та назвала голосування "проявом солідарності". Водночас вона визнала, що припустилася певних помилок в останні місяці.

У своїй майже 40-хвилинній промові після виборів кандидатом у канцлери Бербок також звернулася до людей за межами "зеленого" середовища, повідомили у Tagesschau.

"Служити на благо всіх – це наш компас". Коли говорю "ми", маю на увазі не лише членів власної партії, а й кожного громадянина", – сказала вона.

Довідка. "Зелені" номінували Бербок як кандидатку у канцлери у квітні 2021 року. Після цього, популярність політсили зросла.

Підтримка партії згодом знизилася

Упродовж певного часу "Зелені" випереджали консервативний блок ХДС/ХСС. Утім, потім підтримка до партії різко впала.

Все сталося через те, що стало відомо, що Бербок із запізненням повідомила секретаріат Бундестагу про надходження у розмірі 25 тисяч євро, які вона отримала від "Зелених" в останні роки як співголова політсили.

Також викликали критику певні "виправлення" у біографії політикині. Вона виправдовувалась з цього приводу.

Власне, її колега Роберт Габек спричинив дискусію, оскільки виступав за надання Києву "оборонних озброєнь", попри те, що уряд країни неодноразово наголошував, що не має наміру постачати зброю Україні.

Увага! Вибори до Бундестагу відбудуться у вересні 2021 року.

Що відомо про позицію Бербок