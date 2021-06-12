Ангела Меркель та Джо Байден поспілкувались у Великій Британії. Зустріч відбувалась в рамках саміту "Великої сімки", який стартував 11 червня. 

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Меркель прокоментувала роль України в транзиті газу

Канцлерка Німеччини зазначила, що під час обговорення з президентом США Джо Байденом будівництва газопроводу "Північний потік-2" відбулись "хороші, конструктивні переговори".

Для нас обох життєво важливо, щоб Україна і далі була партнером по транзиту природного газу,
– заявила Ангела Меркель.

Також канцлерка заявила, що 15 липня відвідає Вашингтон. Там вона детальніше поговорить в Джо Байденом. 

До речі, перед цим ЗМІ повідомили, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Штати, аби знайти компроміс у дискусіях щодо "Північного потоку-2". Проте тоді точна дата візиту не була відома.

"Північний потік-2": останні новини

  • "Північний потік-2" – це російський проєкт газопроводу в обхід України.
  • Радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка Світлана Заліщук розповідала, що це питання "не економічне й не енергетичне, а перш за все безпекове".
  • Наприкінці травня колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Білий Дім обговорює компенсації Україні через "Північний потік-2".
  • Нещодавно компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що морську частину першої нитки трубопроводу завершили. Отож вже готові розпочати пусконалагоджувальні роботи з запуску газу. Вони можуть тривати кілька місяців.
  • 7 червня Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Питання "Північного потоку-2" було одним з пріоритетних. Президент США запевнив українського лідера у гарантіях безпеки з боку його країни.