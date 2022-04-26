Другая ракета – упала неподалеку. Еще третья – в воду. К счастью, пострадавших нет. Марченко подчеркнул, что своими действиями российские оккупанты пытаются отрезать часть Одесской области и создать напряжение на фоне событий в Приднестровье.

Заметьте Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, – разведка

Враг нанес ракетный удар по области тремя ракетами. Одна из них попала в мост из-за лимана. Другая – упала неподалеку. А третья – упала в воду. Слава Богу, пострадавших нет,

– заявил Марченко.

Глава ОВА попросил людей не поддаваться ни на какие возможные провокации россиян. В настоящее время идет восстановление железнодорожного полотна. Движение транспорта через мост уже возобновлено.

Что происходит в Приднестровье

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 26 апреля подразделения российских войск в так называемом Приднестровье привели в полную боевую готовность.

Кроме того, там раздался ряд взрывов. Украинская разведка уже обнародовала доказательства, что это была спланированная провокация со стороны России.

Важно – Молдова созывает Совбез из-за провокации в Приднестровье: смотрите видео