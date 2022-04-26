Інша ракета – впала неподалік. Ще третя – у воду. На щастя, постраждалих немає. Марченко наголосив, що своїми діями російські окупанти намагаються відрізати частину Одеської області та створити напругу на фоні подій у Придністров'ї.

Зауважте Росія готує ракетний удар по Придністров'ю з жертвами серед мирного населення, – розвідка

Ворог завдав ракетний удар по області трьома ракетами. Одна з них влучила у міст через лиман. Інша – впала неподалік. А третя – впала у воду. Дякувати Богу, постраждалих немає,

– заявив Марченко.

Голова ОВА попросив людей не піддаватися на жодні можливі провокації росіян. Наразі триває відновлення залізничного полотна. Рух транспорту через міст вже відновили.

Що відбувається у Придністров'ї

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 26 квітня підрозділи російських військ у так званому Придністров'ї привели у повну бойову готовність.

Окрім того, там пролунала низка вибухів. Українська розвідка вже оприлюднила докази, що це була спланована провокація з боку Росії.

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