Как рассказали в Генштабе ВСУ, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях.
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По состоянию на 6 марта 12:00, несмотря на потери в личном составе и технике, оккупанты сосредоточили основные усилия на попытке окружения городов:
- Киев,
- Харьков,
- Чернигов,
- Николаев,
- на выходе к административным границам Луганской и Донецкой областей.
Не достигнув цели овладения столицей Украины за первые дни войны, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях, с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское море,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Захватчики израсходовали почти все основные резервы и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию.
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