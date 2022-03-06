Как рассказали в Генштабе ВСУ, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях.

Важно Мы уже добыли в борьбе наше будущее, но боремся за сегодня, – новое обращение Зеленского

По состоянию на 6 марта 12:00, несмотря на потери в личном составе и технике, оккупанты сосредоточили основные усилия на попытке окружения городов:

Киев,

Харьков,

Чернигов,

Николаев,

на выходе к административным границам Луганской и Донецкой областей.

Не достигнув цели овладения столицей Украины за первые дни войны, оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях, с целью лишения Украины выхода в Черное и Азовское море,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Захватчики израсходовали почти все основные резервы и осуществляют подготовку к отправке дополнительных подразделений из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию.