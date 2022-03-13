Арестович отметил, что противник сосредотачивает свои силы в зоне ООС.
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Он заверил, что украинские защитники сдерживают оккупантов и наносят мощные удары по вражеской военной силе.
Сегодня ночью было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области,
– сказал Арестович.
Утреннее обращение Арестовича – смотрите видео
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