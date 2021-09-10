В нем говорится о противодействии дискриминации в рекламе по признакам пола. Решение поддержали 307 народных депутатов.

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Ежегодно поступает более 500 жалоб о сексизме в рекламе:

Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

в Офис омбудсмена.

За распространение дискриминационной информации рекламодатели в 2019 году заплатили более 2 миллионов гривен штрафов.

Что запретили показывать в рекламе

Отметим, что запретили показывать рекламу с:

насилием по признаку пола;

изображением тела человека только как сексуального объекта, чтобы привлечь внимание потребителя.

Штраф за дискриминацию

Также в законе предусмотрели штрафы за дискриминационную рекламу. Если ее будут использовать, то рекламодатель должен оплатить 10-кратный размер минимальной зарплаты – то есть 60 тысяч гривен.

Заметим! В документе к первому чтению было наказание, если закон нарушат повторно. В то же время в законопроекте ко второму чтению этого пункта уже не было.

Дискриминационная реклама: что это значит