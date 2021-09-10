В нем говорится о противодействии дискриминации в рекламе по признакам пола. Решение поддержали 307 народных депутатов.
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Ежегодно поступает более 500 жалоб о сексизме в рекламе:
- Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- в Офис омбудсмена.
За распространение дискриминационной информации рекламодатели в 2019 году заплатили более 2 миллионов гривен штрафов.
Что запретили показывать в рекламе
Отметим, что запретили показывать рекламу с:
- насилием по признаку пола;
- изображением тела человека только как сексуального объекта, чтобы привлечь внимание потребителя.
Штраф за дискриминацию
Также в законе предусмотрели штрафы за дискриминационную рекламу. Если ее будут использовать, то рекламодатель должен оплатить 10-кратный размер минимальной зарплаты – то есть 60 тысяч гривен.
Дискриминационная реклама: что это значит
- Дискриминационная реклама – это та, которая имеет изображения или слова о преимуществах одного пола над другим.
- В частности, речь идет об интеллектуальном, социальном или физическом виде преимуществ.
- Также она может содержать стереотипы о роли мужчины и женщины.
- Кроме этого, такая реклама унижает достоинство человека по признаку пола.