В ньому мовиться про протидію дискримінації в рекламі за ознаками статі. Рішення підтримали 307 народних депутатів.
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Щороку надходить понад 500 скарг про сексизм у рекламі до:
- Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;
- Офісу омбудсмена.
За розповсюдження дискримінаційної інформації рекламодавці у 2019 році заплатили понад 2 мільйони гривень штрафів.
Що заборонили показувати в рекламі
Відзначимо, що відтепер заборонили показувати рекламу із:
- насильством за ознакою статі;
- зображенням тіла людини тільки як сексуального об'єкта, аби залучити увагу споживача.
Штраф за дискримінацію
Також у законі передбачили штрафи за дискримінаційну рекламу. Якщо її використовуватимуть, то рекламодавець повинен сплатити 10-кратний розмір мінімальної зарплати – тобто 60 тисяч гривень.
Дискримінаційна реклама: що це означає
- Дискримінаційна реклама – це така, що має зображення чи слова про переваги однієї статі над іншою.
- Зокрема мовиться про інтелектуальний, соціальний або фізичний вид переваг.
- Також вона може містити стереотипи про роль чоловіка та жінки.
- Окрім цього, така реклама принижує гідність людини за ознакою статі.