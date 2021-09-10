В ньому мовиться про протидію дискримінації в рекламі за ознаками статі. Рішення підтримали 307 народних депутатів.

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Щороку надходить понад 500 скарг про сексизм у рекламі до:

Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;

Офісу омбудсмена.

За розповсюдження дискримінаційної інформації рекламодавці у 2019 році заплатили понад 2 мільйони гривень штрафів.

Що заборонили показувати в рекламі

Відзначимо, що відтепер заборонили показувати рекламу із:

насильством за ознакою статі;

зображенням тіла людини тільки як сексуального об'єкта, аби залучити увагу споживача.

Штраф за дискримінацію

Також у законі передбачили штрафи за дискримінаційну рекламу. Якщо її використовуватимуть, то рекламодавець повинен сплатити 10-кратний розмір мінімальної зарплати – тобто 60 тисяч гривень.

Зауважимо! У документ до першого читання було покарання, якщо закон порушать повторно. Водночас у законопроєкті до другого читання цього пункту вже не було.

Дискримінаційна реклама: що це означає