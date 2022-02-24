Мы также пользуемся надежными источниками информации. Поэтому далее оставляем вам ссылки на страницы властных структур, на которых появляются официальные обновленные данные. Их подготовило Мининфраструктуры.
Обратите внимание Неопознанные цели атакуют остров Змеиный в Черном море
Официальные источники информации
- Офис Президента Украины;
- Генштаб Вооруженных Сил Украины;
- Кабинет Министров Украины;
- Министерство обороны Украины;
- Министерство внутренних дел;
- Национальная полиция;
- ГСЧС;
- Госпогранслужба;
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности;
- Госслужба спецсвязи;
- Сухопутные войска ВСУ;
- Военно-морские силы ВСУ;
- Территориальная оборона.
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