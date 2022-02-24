Ми також послуговуємося надійними джерелами інформації. Тому далі залишаємо вам поклики на сторінки владних структур, на яких з'являються офіційні оновлені дані. Їх підготувало Мінінфраструктури.
Зверніть увагу Нерозпізнані цілі атакують острів Зміїний у Чорному морі
Офіційні джерела інформації
- Офіс Президента України;
- Генштаб Збройних Сил України;
- Кабінет Міністрів України;
- Міністерство оборони України;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Національна поліція;
- ДСНС;
- Держприкордонслужба;
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки;
- Держслужба спецзв'язку;
- Сухопутні війська ЗСУ;
- Військово-морські сили ЗСУ;
- Територіальна оборона;
Усі поклики на сторінки у соціальних мережах.